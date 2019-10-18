7. Askeri Olimpiyat Oyunları İcra Kurulu Başkanı Yang Jian, düzenlenen basın toplantısında, iki yıl süren hazırlıkların ardından askeri oyunların tarihte en kapsamlı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti. Oyunlarda 27 ana kategori ve 329 küçük kategori olacak. 50'den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin'de bulunan yabancı askeri ataşeler de açılış törenine katıldılar. Son derece renkli görüntülere sahne olan açılış töreninde TSK kafilemizin bayrağını Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

Türk Milli Takımı'nı Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar,Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı temsil edecek. Milli güreşçiler 13 Ekim'de Asker olmuş 16 Ekim tarihinde de Çin'e hareket etmişlerdi. Askerî oyunlarda ilk defa 5G+8K ve 5G+VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi kullanılacak.