Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, ülkesi Güney Kore'de büyük bir hayran ordusuna sahip.

Yıldız oyuncu, askerlik görevi için bulunduğu Güney Kore'de vatandaşların kendisini ziyaret etmemelerini rica etti.

Son'un bu ricasındaki ana etkenin corona virüs salgını çerçevesinde alınan önlemlerin, yoğunluk sonucunda ihlal edilebilme endişesi olduğu belirtildi.

Güney Koreli oyuncunun bu söylemlerine rağmen hayranlarının ve medyanın, oyuncunun askerlik dönemine ilişkin daha fazla bilgi istedikleri aktarıldı.



