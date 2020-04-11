Asker Heung-min Son'dan Güney Kore halkına çağrı
Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son, askerlik görevini yaptığı ülkesinde kendisini ziyaret etmek isteyen halka corona virüs önlemlerini ihlal etmemeleri konusunda bir uyarıda bulundu.
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son, ülkesi Güney Kore'de büyük bir hayran ordusuna sahip.
Yıldız oyuncu, askerlik görevi için bulunduğu Güney Kore'de vatandaşların kendisini ziyaret etmemelerini rica etti.
Son'un bu ricasındaki ana etkenin corona virüs salgını çerçevesinde alınan önlemlerin, yoğunluk sonucunda ihlal edilebilme endişesi olduğu belirtildi.
Güney Koreli oyuncunun bu söylemlerine rağmen hayranlarının ve medyanın, oyuncunun askerlik dönemine ilişkin daha fazla bilgi istedikleri aktarıldı.