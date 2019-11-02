Asistin adı Ömer Bayram!

Geçen sezon başında Akhisar’dan transfer edilen ve gösterdiği düşük performansla bu sezon gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Ömer Bayram küllerinden doğdu. 28 yaşındaki futbolcu, önce sezon başı kampında ortaya koyduğu mücadele ile teknik ekibin gözüne girdi, sonra ise formayı kaptı. Sol bek olmasına rağmen orta sahada iyi bir oyun sergileyen deneyimli oyuncu, Rize sınavı öncesinde Galatasaray’ın attığı son 5 golün 3’ünde asisti yapmıştı.

6 maç 4 asist...

Ömer, Karadeniz ekibini de boş geçmedi. Başarılı futbolcu, 15. dakikada Talbi’nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isimdi. Daha önce Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Sivas karşısında gol pası veren Ömer Bayram, dün akşam 6. maçında 4. asistine imza atmayı başardı.