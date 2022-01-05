Teniste yeni sezon heyecanı Avustralya Açık ile başlıyor. 17-30 Ocak tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası için 'Aşı' tartışmaları uzun süredir devam ediyordu.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti ve Avustralya Açık yönetiminin Eylül ayında aldığı kararda aşısız sporcuların turnuvaya katılmaları yasaklanmıştı. Erkeklerde dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, aşı olmayı tercih etmeyen tenisçiler arasında yer alıyordu.

DJOKOVIC, 'TIBBİ MUAFİYET' İLE TURNUVAYA KATILACAĞINI AÇIKLADI

Novak Djokovic, dün yaptığı paylaşımla 'tıbbi muafiyet' ile Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e doğru yola çıktığını duyurdu.

DJOKOVIC'E TANINAN 'TIBBİ MUAFİYET' NEDİR? BAŞKA SPORCULAR DA BUNDAN FAYDALANABİLİYOR MU?

Avustralya Açık yönetimi ve Victoria eyalet yönetimi, geçtiğimiz günlerde turnuva öncesi özel sağlık protokolleriyle ilgili güncelleme yaptı. Novak Djokovic'e tanınan bu muafiyetin aşı olmamış ve turnuvaya katılmak isteyen her sporcuya uygulanacağı belirtildi.

Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, 'tıbbi muafiyet' ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Turnuvaya katılacak çoğu sporcu aşılarını olmuş durumda. Aşı olmayı tercih etmeyen sporcular için sıkı bir protokol hazırlandı. Bu protokollere harfiyen uyacak sporculara tıbbi muafiyet tanınacak. Turnuva sırasında çıkacak bir pozitif sonuç durumunda izolasyona alınacaklar ve maçları bu süreye denk gelirse maça çıkamayıp turnuvaya veda edecekler."

"BAZI SPORCULARIN ŞU SIRALAR POZİTİF SONUÇ VERMESİ ONLAR İÇİN İYİ"

"Turnuva öncesi birçok sporcunun pozitif test sonucu verdiğini görüyoruz. Virüse şimdi yakalanmaları, turnuva sırasında yakalanmalarından daha iyi. Tabii ki kimsenin zorlu bir hastalık dönemi geçirmesini istemeyiz ama bu bir gerçek. Şimdi enfekte olursanız antikor seviyeniz yüksek olacağı için turnuva süresinde bir sorun yaşamazsınız"

Avustralya Açık tarafından tanınacak tıbbi muafiyet şartlarının bazıları şu şekilde:

-Uçağa binmeden 72 saat öncesinden negatif test sonucu

-Ülkeye inişte zorunlu test

-Testin sonucu çıkana kadar tam izolasyon

-turnuva öncesi 14 gün otel karantinası (kontrollü şekilde antrenman yapılabilir)

-Turnuva akreditasyonu almadan önce negatif test vermek zorunlu

-Sporcunun ekibindeki herkes bu şartlara uymak zorunda

-Tıbbi muafiyet, en fazla a6 aylık verilebilir, bu süre içerisinde aşı olma kararı alınırsa tekrar değerlendirme yapılabilir

"SÖZ KONUSU BEN OLSAYDIM MUAFİYET ALAMAZDIM"

Djokovic'in tıbbi muafiyetle Avustralya Açık'a katılacak olmasıyla ilgili konuşan Büyük Britanyalı tenisçi Jamie Murray; "Aşı olmayan ben olsaydım muafiyet alabileceğimi sanmıyorum." diyerek karara göndermede bulundu.

*Jamie Murray, dünya eski 1 numarası Andy Murray'nin kardeşi, çoğunlukla çiftler turnuvalarına katılıyor.

RUS SPORCU, 3 KEZ SPUTNİK AŞI OLMASINA RAĞMEN TURNUVAYA KABUL EDİLMEDİ

Aşısız Djokovic'e tıbbi muafiyet verilmesinin ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Tek kadınlarda dünya 195 numarası Natalia Vikhlyantseva'ya 3 kez aşı olmasına rağmen turnuvaya katılım hakkı verilmedi. Sebebi ise Rus aşısı Sputnik'in Avustralya'da onay almamış olması.

Vikhlyantseva, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda; "Ne yazık ki bu yılki Avustralya Açık'a katılamıyorum. Son dönemdeki turnuvalarda gösterdiğim Tenis seviyesinden mutluyum ve Avustralya'da oynamak istiyordum ama Sputnik Aşısı orada henüz onaylanmış değil. Katılacak arkadaşlarıma ve turnuva yönetimine başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Üç kez aşı olan sporcuya onay vermeyip aşı yaptırmayan ve aşıya karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Djokovic'e onay verilmesi, Avustralya Açık'a ve Vistoria eyaletine sosyal medyada tepki gösterilmesine sebep oldu.

REKOR KIRMASI İÇİN DJOKOVIC'E ÇİFTE STANDART MI UYGULANIYOR?

Tek erkeklerde en çok grand slam kazanma rekorunu Federer ve Nadal işe paylaşan Novak Djokovic, 21. şampiyonluğunu kazanmak için Avustralya Açık kortlarına çıkacak. Avustrakya Açık, Djokovic'in en başarılı olduğu grand slam turnuvası. Sırp raket burada tam 9 kez şampiyonluk yaşadı. 10. zaferini elde etmesi halinde Federer ve Nadal'ın önüne geçerek 21 şampiyonlukla erkekler tarihinde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi olacak.

Avustralya Açık'ın Djokovic'e verdiği tıbbi muafiyeti bu yönüyle ele alan ve turnuva yönetimini eleştiren çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ! DJOKOVIC İÇİN RİSK DEVAM EDİYOR

Victoria eyaleti ve Avustralya Açık yönetiminin aldığı 'tartışmalı' tıbbi muafiyet kararının ardından Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews imzasıyla bir açıklama yapıldı ve aşısız insanların ülkeye alınmama yasağının devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada; "Ülkemize giriş yapacak herkesin uyması gereken kurallar bellidir. Victoria eyaleti ve Avustralya Açık yönetiminin aşısız sporcularla ilgili muafiyet izni vermiş olması, bu sporcuların ve ekiplerinde bulunan kişilerin Avustralya sınırından geçebileceği anlamına gelmiyor. 15 Aralık 2021'de alınan son karar gereği tam aşılı insanlar ülkemize giriş yapabilmekte ve karantinaya girmeden dolaşım hakkı alabilmekte. Aşı yaptırmamış kişilerin neden aşı yaptırmadıklarını tıbbi bir kanıtla hükümetimize bildirmeleri gerekmektedir. Avustralya hükümeti olarak bu konudaki kararlılığımızı yenilemek isteriz" ifadeleri kullandı.

Bu açıklama, Victoria eyaletinden ve Avustralya Açık'tan muafiyet almış olan Djokovic'in ülkeye girişte sorun yaşayabileceği yönünde yorumlandı.

(Hürriyet)