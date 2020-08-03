Tıp alanında hiperhidroz olarak da bilinen aşırı terleme sorunu için günümüzde birçok tedavi metodu bulunmaktadır. Terleme, vücudun ısısını stabil hale getirmek için ter bezlerinin sıvı üretmesidir. Çocuk veya büyük 7’den 70’e her yaştan kişinin yaşayabileceği terleme, 7'den 70'e her yaştaki insanın yaşayabileceği aşırı terleme, sık olarak görülen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Bu durum aşırı derecede olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmak büyük önem taşır. Bu durumda bedenin farklı noktalarında oluşan aşırı terlemeye bağlı olarak, gidilmesi gereken poliklinik değişebilmektedir.

Aşırı terleme için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Hiperhidroz problemi için hastalar farklı polikliniklere başvurabilmektedir. Yaşanan terleme problemine göre uygulanması gereken tedavi metotları da değişiklik göstermektedir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi terleme problemlerinde de erken müdahale ve tedavi için doğru bölümlere başvurmak büyük önem taşımaktadır.

Bölgesel Terleme: Bölgesel terlemede tedavi yöntemi ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere değişiklik göstermektedir. Koltuk altı, ayak terlemesi, el ve yüz bölgelerinde ameliyatsız tedavi için Dermatoloji bölümüne başvurulmalı. Bu bölgelerde ameliyatla tedavi için Göğüs Cerrahi bölümüne başvurmak gerekir.

Genel terleme: Genel terleme, tüm vücudun, gövdenin terleme problemi için Endokrinoloji ve İç Hastalıkları bölümüne başvurmak gerekir.

Uykuda (Gece) terleme: Gece terleme sorunu için de Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları bölümüne başvurmak gerekir.

Çocuklarda terleme: Çocuklarda görülen terleme problemleri içinse Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvurulması gerekmektedir.

Terleme hastalığına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Hiperhidroz insanın anatomik yapısında değişik bölgelerinde meydana gelebilmektedir. Buna bağlı olarak çocuklarda ve yetişkinlerde farklı bölümlere başvurulması gerekir. Bahsedilen duruma bağlı olarak gidilmesi gereken poliklinikleri değerlendirmek suretiyle hiperhidroz yani aşırı terlemeye çözüm bulmak mümkündür. Ancak terlemenin kaynağı tam olarak bilinmediğinden dolayı, bu problem için belli başlı birtakım bireysel çözümler de şüphesiz ele alınmalıdır.