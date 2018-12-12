Aşigoların yeni hocası Bahri Kaya oldu

Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat son 5 maçında kötü sonuç alan Uşak ekibi geçen hafta Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayırmasının ardından yeni arayışa girdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Utaş Uşakspor, Bahri Kaya'yı takımın başına getirdi.

Deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanırken yeniden çıkış yakalamak için acil önlem planları da alındı. Uşak ekibinin yeni hocası Bahri Kaya; Küçükköyspor, Zeytinburnu, Giresunspor, Ağrıspor, Gaziosmanpaşa, Yozgatspor, Adanaspor, Kocaelispor, Turanspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Gebzespor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Sarıyer gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde bulundu.

İHA