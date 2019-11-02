Ashleigh Barty, finalde Elina Svitolina’yla karşılaşacak

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri’nde Ashleigh Barty, Karolina Pliskova’yı 2-1 mağlup ederek finalde Elina Svitolina’nın rakibi oldu.

Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 7. gününde, yarı finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Pliskova, ilk seti 6-4 aldı. Oyunun kalan bölümünde üstünlüğü ele geçiren Barty, ikinci seti 6-2, final setini ise 6-3 aldı ve rakibini 2-1 yenerek turnuvada finale adını yazdırdı.

Ashleigh Barty ile Elina Svitolina arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 14.30’da başlayacak.