Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty, Danielle Collins'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Ashleigh Barty 44 yıl sonra Avustralya'ya Grand Slam getirerek bir tarihe imza attı.

Genç raket, Avustralya Açık'taki ilk grand slam'ini elde ederken daha önce grand slam turnuvalarında 2 kez kazanmıştı. Bu Avustralyalı sporcunun 3. grand slam'i oldu. Ayrıca Barty kariyerindeki 15. tekler şampiyonluğunu elde etti.

25 yaşındaki tenisçi, 2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon'dan sonra 2022 Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşarak, çıktığı 3. grand slam finalinden de zaferle ayrıldı.

Barty bu zaferi nedeniyle toplamda 2 milyon 875 bin Avustralya doları para ödülünün de sahibi oldu.