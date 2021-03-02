League of Legends S10 sezonunu geride bırakarak, oyunda pek çok değişiklik ile birlikte S11 yeni sezona hazırlanıyor. Bu sezonda şampiyonlardan biri olan Ashe, üzerinde ne gibi değişikliklere gidildi, Rün dizilimi yenilikleri, Rün dizilim rehberi ve şampiyonun oynanışı hakkında bilgileri derledik.

Ad Carry Şampiyonu Ashe Genel Bilgi

Ashe, beyaz okçu adıyla da bilinen League of Legends şampiyonlarından biridir. Avarosa Kabilesi'nin Buzdoğan savaş anası olan Ashe, en kalabalık gruplara komutanlık etmektedir. Liderlik vazifelerinden oldukça rahatsız olan Ashe, zeki, idealist ve metanetlidir. Atadan kalma büyüleri kullanarak Gerçek Buz'dan bir yaya hükmetmektedir. Halkı onun efsanevi bir savaşçı olan Avarosa'nın yeniden doğmuş hali olarak görmektedir. Şampiyon, kadim kabile topraklarını yeniden fethederek, Freljord'u bir kez daha birleştirmeyi ümit etmektedir.

Ad Carry Ashe S11 Oynanış Biçimi

Oyunun en kolay ve en eğlenceli karakterleri arasında yer alan Ad Carry şampiyonlarından olan Ashe, alt koridorda oynayan bir karakterdir. AD yani yetenek skillerine bakılmadan yalnızca düz vuruş yaparak rakibine fiziksel hasar veren alt koridor taşıyıcısı şampiyonudur.

Ashe, klavyeden W yeteneği ile alan hasarı verirken, klavyeden Q yeteneği ile de 0 saldırı hızı kazanan bir karakterdir. Şampiyonun pasif yeteneği ise, saldırdığı rakiplerini bir müddet yavaşlatmasıdır. Yavaşlama yiyen bu hedefe verdiği hasar da diğer hasarlardan farklıdır. Kritik vuruş imkanı veren itemler Ashe şampiyonuna fazladan hasar vermesini sağlamaz. Fakat rakibinin hızını yavaşlatma etkisini arttırmaktadır.

AD: Saldırı gücü

AD Carry: Saldırı gücü taşıyıcısıdır ve genel olarak nişancılar için kullanılır.

Ashe şampiyonun çokça tercih edilmesinin sebebi ultisiyle birini yakaladığında aradan çıkartma kompozisyonlarıdır. Diğer nişancılara göre verdiği hasar hem yüksek hem de ultisi daha işlevseldir. İyi bir takım kompozisyonunuz varsa mutlaka Ashe'yi takim içerisinde tercih etmelisiniz.

Ad Carry Ashe S11 Rün Dizilimi

Ashe Rün diziliminde ilk olarak “Ölümcül Tempo” rakibe hasar verdikten sonra 1,5 saniye içerisinde saldırı hızını %40 - 0 oranları arasında arttırmaktadır. Saldırı hızı odaklı oynanan Ashe'nin oynama taktiği ise, klavyeden Q yeteneği ile birleştiğinde muazzam bir saldırıya dönüşüyor ve ona hız kazandırıyor. Böylece rakibi kite yaparak kesebilirsiniz.

Ashe Şampiyonu Yeni Rünler;

İsabet,

İlham,

Ölümcül Tempo,

Peksimet Teslimatı,

Pratik Zeka,

Hızını Al,

Efsane: Kan,

Biç Devir olmak üzere;

+%9 Saldırı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Ad Carry Ashe S11 Yetenek Skilleri

Ashe şampiyonunun yetenek skillerinde ilk başta alan hasarı klavyeden W ile Yaylım Ateşi yeteneği açılmaktadır. Alt koridor sahasında Yaylım Ateşi kullandığınızda kolayca minyon kesebilirsiniz. Ayrıca rakibi dürtmenize de olarak sağlayacaktır.

Ashe Şampiyonu Yetenek Skilleri;

Pürdikkat: 1- 4- 5- 7- 9

Yaylım Ateşi: 2- 8- 10- 12- 13

Şahin Atışı: 3- 14- 15- 17- 18

Büyülü Kristal Ok: 6- 11- 16

Ad Carry Ashe S11 Counter

Ashe şampiyonunda Counter Pick seçimi yaparken ilk olarak şampiyonun yetenek skillerine karşılık verecek şampiyonlar seçmeniz gerekmektedir. Böylece takım halindeki savaşlarda daha kolay ve hızlı oyun kazanabilme imkanınız doğar.

Ashe yetenek skilerine karşılık verecek şampiyonlar;

Ezreal,

Draven,

Caitlyn,

Miss Fortune,

Sivir,

Son olarak Jinx şampiyonlarıdır.

Ashe Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Şifa: dostlardan birinin can değerini 90 ila 345 arasında yeniler ve 1 saniye kadar %30 oranında hareket hızı sağlar.

Rüzgarın Hiddeti – Aktif Karayel Hilesi

Ebedi Kılıç

Savaşçı Çizmeleri

Runaan'ın Kasırgası

Fani Hatıratı

Koruyucu Melek