"2022 Asgari ücret" cümlesi doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

Milyonların gözü kulağı da asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağında. Sendikalardan farklı rakamlar gelirken, görüşmelere katılan Türk-İş, 3. toplantı sonrası ilk kez rakam verdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi.

TİSK'ten açıklama

Diğer yandan toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK’in 3 bin 100 lira civarında bir rakamı doğru bulduğunu, TÜRK-İŞ’in 3 bin 900 liranın altına düşülmeyeceğini belirttiğini kaydetti.

TİSK tarafından yapılan açıklamada ise "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir" denildi.

Açıklamada, Konfederasyonun asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisinin olmadığını duyurdu.

3 konuda uzlaşma sağlandı

Öte yandan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç Akansel Koç, TÜRK-İŞ ile “Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması (işveren payında olduğu gibi), gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi” olmak üzere 3 konuda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

Son toplantı bugün

Dördüncü toplantı ise bugün yapılacak. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılacağı toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücreti ilan etmesi bekleniyor.

Asgari ücret için düşünülen son dakika formülüne göre çalışanlar artık daha az vergi ödeyecek. Birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanlara bin 500 liralık katkı sağlanacak ve böylelikle 252 lira işçinin cebinde kalacak. Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş.

İşçiler 4 bin Lira istiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında devam eden resmi süreçte üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İşçi SGK primleri, vergi dilimleri, asgari ücret teşviki konusunda işçi ve işveren tarafı mutabık kaldı”

Komisyon’da TÜİK tarafından verilen ekonomik parametrelerle çalışmalar yapıldı, konu ile ilgili işçi ve işveren taraflarının değerlendirmeleri görüşüldü.

İşçi ve işveren kesiminin bazı konularda mutabakat sağladığını belirten Önder, işçi SGK priminin düşürülmesi, asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesi konularında işçi ve işveren taraflarının görüş birliğinin bulunduğunu kaydetti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Önceki yıllarda beklenen enflasyonu öneriyorduk, bu sefer gerçekleşen enflasyonu öneriyoruz.” dedi. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise “Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim” dedi.

"Umarım dengeli, adil ve doğru asgari ücret tespit ederiz"

Asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini dile getiren TİSK Genel Sekreteri KOÇ “Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor" dedi.

Koç, toplantıda işçi ve işveren heyetlerinin belirli konularda mutabakat sağladığının altını çizerek, "Üç konuda mutabakata vardık. Bunlardan ilki, işverenlere sağlanan 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. İkincisi, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret rakamına çekilmesi, üçüncüsü ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yıl olduğu gibi yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 uygulanmasıdır" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise asgari ücret görüşmelerinde, yaşanılan ekonomik süreçlerin dikkate alındığı, asgari ücretlilerin sıkıntıların giderilebileceği bir rakam belirleme ümidiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Irgat, “İşveren kesimiyle uyuşmazlıklarımızı şimdilik gideremedik. Yılbaşından beri Türk lirası döviz kurları karşısında yaklaşık yüzde 85 değer yitirdi. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon, insanların alım gücünün düşmesi, fiyatların değişmesi, dar gelirlileri daha da zora soktu. Biz çarşı ve pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti henüz bulamadık" dedi.

2022 yılı asgari ücreti için müzakereler devam ediyor, son toplantıda 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi öngörülüyor.