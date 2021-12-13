"2022 Asgari ücret" cümlesi şuanda yaklaşık 30 milyon kişiyi dolaylı yoldan ilgilendiriyor. Yaklaşık 7 milyon çalışan merakla asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. 2022 asgari ücretin 4 bin TL civarında olması bekleniyor. Ancak kesin karar Asgari Ücret Komisyonu'nun 4. toplantısından sonra belli olacak. Asgari ücret 2022 miktarı, bakanlık ev sahipliğinde yapılacak olan 4. toplantı ile son bulacak. Asgari ücret ile birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve endeksli pek çok kalem de belirlenmiş olacak. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor.

2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Henüz taraflar mutabakata varamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ciddi oranda asgari ücretin artacağını açıkladı.

İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken son toplantıda taraflar Asgari Ücret beklentilerini açıkladı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yaptığı açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" dedi.

İşçiler 4 bin Lira istiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 4. toplantısı bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Toplantının pazartesi ya da salı günü yapılma ihtimali de oldukça yüksek!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında devam eden resmi süreçte üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İşçi SGK primleri, vergi dilimleri, asgari ücret teşviki konusunda işçi ve işveren tarafı mutabık kaldı”

Komisyon’da TÜİK tarafından verilen ekonomik parametrelerle çalışmalar yapıldı, konu ile ilgili işçi ve işveren taraflarının değerlendirmeleri görüşüldü.

İşçi ve işveren kesiminin bazı konularda mutabakat sağladığını belirten Önder, işçi SGK priminin düşürülmesi, asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesi konularında işçi ve işveren taraflarının görüş birliğinin bulunduğunu kaydetti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Önceki yıllarda beklenen enflasyonu öneriyorduk, bu sefer gerçekleşen enflasyonu öneriyoruz.” dedi. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise “Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim” dedi.

Asgari ücretin son toplantıda belirlenmesi öngörülüyor

Asgari ücret görüşmelerinin başından beri, çalışanları enflasyona karşı koruyacakları yönünde görüş bildirdiklerini dile getiren TİSK Genel Sekreteri KOÇ “Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor" dedi.

Koç, toplantıda işçi ve işveren heyetlerinin belirli konularda mutabakat sağladığının altını çizerek, "Üç konuda mutabakata vardık. Bunlardan ilki, işverenlere sağlanan 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. İkincisi, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret rakamına çekilmesi, üçüncüsü ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yıl olduğu gibi yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 uygulanmasıdır" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise asgari ücret görüşmelerinde, yaşanılan ekonomik süreçlerin dikkate alındığı, asgari ücretlilerin sıkıntıların giderilebileceği bir rakam belirleme ümidiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Irgat, “İşveren kesimiyle uyuşmazlıklarımızı şimdilik gideremedik. Yılbaşından beri Türk lirası döviz kurları karşısında yaklaşık yüzde 85 değer yitirdi. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon, insanların alım gücünün düşmesi, fiyatların değişmesi, dar gelirlileri daha da zora soktu. Biz çarşı ve pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti henüz bulamadık" dedi.

2022 yılı asgari ücreti için müzakereler devam ediyor, son toplantıda 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi öngörülüyor.