Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette heyecan dorukta. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücret komisyonu kısa süre önce toplandı. Komisyon toplantılarının ardından açıklanacak olan 2020 asgari ücret zammı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde açıklanacak. Bugün genel görüşmelerin yapılacağı asgari ücret toplantısında, görüşler belirtilecek ve takvim belirlenecek. Asgari ücret zammı için 4 toplantı gerçekleşecek. Asgari ücret zammı için rakamların ise dördüncü toplantıda açıklanması beklenecek.

Asgari ücret toplantısı başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz." dedi.

Asgari ücret toplantısına kimler katılacak?

Komisyonda, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işçileri temsilen de Türk-İş, TİSK 'in yetkilileri olacak.

Bakandan son dakika asgari ücret açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceliklerinin istihdamı korumak ve artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-Reel anlamda asgari ücreti 1.5 kat artırmış durumdayız.

-Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

-Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanmış olacak.

-Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücret geçtiğimiz yıl net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam yapıldı ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL’ye yükseltildi.

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



