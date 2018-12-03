2019'da uygulanacak asgari ücret miktarı büyük merak konusu... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019'da geçerli olacak Asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun çalışmaları sonunda 2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu cevabını bulacak. Peki, 2019 Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Net asgari ücret, YEP’teki yüzde 15.9’luk 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa bin 858 TL; yüzde 20.8’lik 2018 enflasyon tahmini dikkate alınırsa bin 936 lira; Merkez Bankası’nın 2018 yılı için yüzde 23.5’lik tahmini dikkate alındığında ise bin 980 liraya çıkacak.

Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanır?

Genellikle yılın Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, Asgari Ücreti belirleme aşamasında kaç toplantı yapacağı konusuna belli bir sınırlama getirilmemiştir.

TÜRK-İŞ 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı. Öte yandan Asgari Ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

2018 Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Avrupa'da asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret konusundaki en büyük tartışmalardan birini, özellikle Avrupa ile Türkiye’deki asgari ücret rakamları oluşturuyor. Türkiye, yüzde 30 oranında artışın yapıldığı 2016 yılında aylık brüt 518 euro asgari ücretle Avrupa’da 13. ülke durumuna yükseldi. Aralarında Çekya, Estonya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya’nın da yer aldığı 13 ülkeyi geride bıraktı.

TL’nin geçen seneden beri hızlı değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 380 euroya geriledi. Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında sadece Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’ı geride bıraktı, sondan dördüncülüğe düştü.

Belçika 3.225 1.562 0,48

Bulgaristan 608 260 0,43

Çekya 1.508 468 0,31

Almanya 3.300 1.498 0,45

Estonya 1.500 500 0,33

İrlanda 5.100 1.613 0,32

Yunanistan 1.391 683 0,49

İspanya 2.092 858 0,41

Fransa 2.850 1.498 0,53

Hırvatistan 983 465 0,47

Letonya 1.158 430 0,37

Litvanya 1.241 400 0,32

Lüksemburg 7.716 1.998 0,26

Macaristan 1.058 418 0,40

Malta 1.983 747 0,38

Hollanda 3.583 1.594 0,44

Polonya 1.016 480 0,47

Portekiz 1.575 676 0,43

Romanya 800 407 0,51

Slovenya 1.733 842 0,49

Slovakya 1.300 480 0,37

İngiltere 2.941 1.463 0,50

Arnavutluk 333 190 0,57

Sırbistan 433 282 0,65

Türkiye 7 36 380 0,52

Asgari ücret komisyonu nasıl çalışıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi, işveren ve devleti temsil eden 5’er üye görev yapıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Devlet temsilcilerinin oyu alınan kararda belirleyici oluyor.



