Asgari ücret iddiası 2530 TL

Son dakika haberi: Asgari ücret ne kadar oldu? sorusu az sonra yanıt bulmak üzere. Komisyon çalışmaları sonrası az önce sızan son dakika bilgisine göre miktar 2530 TL olarak belirlendi. Bu iddianın doğru olup olmadığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un az sonra yapacağı açıklama ile netleşecek. Bakan Selçuk'un açıklaması sonrası milyonlarca çalışanın 2020 yılında alacağı net asgari ücret belli olacak. 2019 yılı itibariyle asgari ücret net miktarı 2020 TL.



