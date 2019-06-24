Asena Yalçın: 'Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak'

2019 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın oyuncusu Asena Yalçın, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak dereceyi elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği turnuvanın hazırlıklarını sürdüren milli takımın 28 yaşındaki oyun kurucusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Asena, "Hazırlık sürecinde antrenman yapmak için fazla vaktimiz olmadı. Bunu hazırlık maçlarıyla kapatmaya çalıştık. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa Şampiyonası’na İtalya maçıyla iyi bir şekilde başlamak ve devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada güçlü takımlarla mücadele edeceklerinin altını çizen milli basketbolcu, "Öncelikle gruptan birinci sırada çıkmak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak. Olimpiyatlara katılmak için ilk 6’ya girmemiz gerekiyor. Şampiyonada yarı final oynamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"İtalya galibiyetiyle başlamak büyük etki yapar"

Asena Yalçın, milli takımın şampiyonada İtalya ile yapacağı ilk maçı kazanmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ay-yıldızlı takımın C Grubu’nda karşılaşacağı İtalya, Slovenya ve Macaristan hakkında görüşlerini aktaran 28 yaşındaki basketbolcu, "Turnuvada en iyi takımlar var. Kötü takım yok. İlk maçımızı oynayacağımız İtalya zor bir rakip. Gruptaki diğer rakipler de kolay değil. Ancak İtalya maçını kazanarak başlamamızın turnuvaya çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın hem teknik heyet hem de oyuncu kadrosunda yeni bir oluşum içinde olmasını da değerlendiren Asena, şunları kaydetti:

"Takım kimyasının oturması halinde her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile 2014 FIBA Dünya Şampiyonası’nda dördüncü olmuştuk. Aynı kadroya sahip değiliz. Ancak bizim de 1-2 sene içinde oralara erişeceğimizi düşünüyorum."

"Hatay Büyükşehir Belediyespor ile anlaştım"

Asena Yalçın, gelecek sezon için Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladığını ifade etti.

Son 2 sezon Mersin Büyükşehir Belediyespor’da oynadığını hatırlatan ay-yıldızlı oyuncu, "Güzel bir sezon geçirdik. Çok mutluyum. Hatay Büyükşehir Belediyespor ile anlaştım. Gelecek sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor’da forma giyeceğim." şeklinde konuştu.

AA