Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlar ile dikkatleri çeken Adana Basketbol Takımı’nın Asbaşkanı Pala İbrahim Avcı, Radyospor’da Nesine.com sponsorluğundaki Boyalı Alan Programı’na konuk oldu.

Ümit Avcı ile Gökhan German’ın sorularını yanıtlayan Pala İbrahim Avcı, ligdeki ilk sezonlarında şu ana kadar beklentileri karşıladıklarını ancak hedeflerinin ve hayallerinin daha büyük olduğunu söyledi. Kendileri için önceliğin oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Avcı, “Bizim takımımızın yüzde 50’si Adana doğumlu. Gencecik kızlarımız oynuyor bu takımda ve önemli sorumluluklar alıyor. Biz alttan gelecek kızlarımızın da bu takımın bir parçası olmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü kendi alt yapımızdan yetişen oyuncularla oynadığımızda aidiyet duygusunu yakalamak kolay oluyor. Tribünler onların aileleriyle doluyor. Daha güzel ve renkli bir hal alıyor. Milli Takımlara oyuncu yetiştirmek bizim için büyük gururdur. Biz takımı tamamen yabancılara teslim etmek istemedik. Bizim kızlarımız da söz sahibi olsun dedik. Bu yolda ilerliyoruz” dedi.

Kimseyi zorla tutmayız

Sezon ortasında yaşadıkları antrenör değişikliğine de değinen Asbaşkan Avcı, “Aslında kontratımız vardı. İstesek buna izin vermezdik ama bizden ayrılmaya karar vermiş birisini tutmayız çünkü aklı başka yerde olacaktı. Doğru karar verdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Adana’yı temsil etmek için kolları sıvadıklarını ve her türlü fedakarlığa hazır olduklarını da vurgulayan Avcı, “Ancak Adana halkından destek istiyoruz. Bu Adanalı işadamlarının maddi desteği de olabilir, halkımızın manevi desteği de. Gerçekten çok güzel bir takım var. Gencecik kızlarımız oynuyor. Adana olarak onlara sahip çıkmalıyız. İşte o zaman daha büyük hedeflere, hayallere hep birlikte ulaşırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Işıkay ve Kutlu da katıldı

Programa ayrıca Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay ile Adana Basketbolu’nun önde gelen isimlerden birisi olan ve halen Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilciliği görevinde bulunan Abdullah Kutlu da telefonla katılarak, bölgelerinde basketbolun daha ileriye gitmesi için planlanan çalışmalar hakkında görüşlerini aktardı.