Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Ganalı sol bek ve orta saha oyuncusu Kwadwo Asamoah, geçtiğimiz günlerde Inter ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.

Ganalı oyuncu Inter'e veda mesajı yayınladı. Asamoah veda mesajında, "Tüm personele, kulübe, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi de tüm Inter taraftarına bana verdikleri destekleri için çok teşekkür ediyorum. Her şey için iyi şanslar Teşekkürler Inter." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesini fesheden Kwadwo Asamoah'ın transfer tahtasının kapanmadığı ülkelerde transfer görüşmesi yaptığı ifade edildi.