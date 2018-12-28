Kayserispor'un yıldız golcüsü Asamoah Gyan'ın özel hayatında çok zor bir dönemden geçtiği iddia edildi. 33 yaşındaki Ganalı futbolcu, ülkesinde yayım yapan GhanaWeb adlı internet sitesinde yer alan habere göre beş parasız kaldığını ve aylardır eşi ve çocuklarıyla görüşemediğini söyledi.

Yönetim tarafından aylardır maaşının ödenmediğini öne sürülen Gyan'ın banka hesabında yalnızca 600 sterlinin olduğu ifade edildi. Eşi Gifty Gyan ile 2013 yılında dünya evine giren ve üç çocuk sahibi olan yıldız ismin geçtiğimiz ağustos ayından bu yana aile fertlerini aradığı ancak telefonlarına cevap alamadığı öğrenildi.

Gyan, 2010 yazında Rennes'den tam 16 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Sunderland'in yolunu tutmuştu. Kayserispor'a Shanghai SIPG'den transfer olan Ganalı santrfor, bir dönem dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyordu.

Menajerinden açıklama

Asamoah Gyan'ın menajeri Gökhan Altıntaş ise oyuncusu hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Altıntaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna önemle duyurulur;

Oyuncumuz Asamoah Gyan ile alakalı bir kaç gündür gerek ulusal, gerekse de dünya basınında çıkan bir takım haberler sebebiyle açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur. Bu vesile ile oyuncumuz Asamoah Gyan ile yaptığım görüşme neticesinde benimle paylaştıkları şu şekildedir:

'Afrika'daki popülaritem ve mal varlığım sebebiyle bazı kötü niyetli insanlar benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadır. Ailevi durumlarımın anlatılanla hiçbir alakası yoktur. Her ailede olabileceği gibi bir takım sorunlar olabilir ancak çıkan haberlerin bununla bir ilgisi yoktur. Bu tarz haberleri kimlerin yaptırdığı konusunda da fikir sahibi olmama rağmen şu anda isimlerini açıklamak istemiyorum ancak zamanı geldiğinde kamuoyu ile bu şahısları da paylaşacağım. Şu an yanımda 300'den fazla insan çalışıyor ve hepsinin hakkını fazlasıyla veriyorum. Diğer yardım ve benzeri durumlarım tanrı ile benim aramda gizli kalacaktır. Şu anda Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın gelmesi ile yeni bir başlangıç yaptım ve ikinci yarının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Tek düşündüğüm futbol ve Kayserispor. Hazırlıklarıma aralıksız devam ederken, bu tarz haberlere, ben ve menajerim haricinde hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi istiyorum.'

Oyuncumuz Asamoah Gyan'ın da belirttiği üzere, şahsım ve oyuncumuzun haricinde hiçbir habere itibar etmemenizi rica eder, saygılar sunarım."