Asamoah Gyan ligde 412 gün sonra golle tanıştı

Bu sezon ligde ilk golünü sonradan oyuna dahil olduğu Akhisarspor maçında atan Asamoah Gyan, tam 412 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de son golünü 2017-18 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda Fenerbahçe ile 30 Ekim'de İstanbul'da oynanan maçta kaydeden Ganalı yıldız ardından uzun bir sessizliğe gömüldü. Türkiye Kupası maçlarında gol sevinci yaşayan ancak, ligde bir türlü gol atamayan Asamoah Gyan, Kayserispor forması ile ikinci lig golünü Akhisarspor'a atarak tam 412 günlük hasretini bitirdi. Asamoah Gyan, Türkiye Kupası'nda ise Yeşil Bursaspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Pazarspor takımlarına toplam 3 gol atmıştı.

İHA