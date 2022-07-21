16-17 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda milli atletler, elde ettikleri derecelerle göz doldururken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da başarılı sonuçlar elde etti. Bu yıl 52.’si yapılan şampiyonada 42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 8 bronz ile birinciliği elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı, cirit atmada 49.90'lık derecesiyle Balkan üçüncüsü olmayı başardı.

Organizasyonda ayrıca Milli Takım 'a seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün sporcularından Sudenaz Çetin, disk atmada 42.92'lik derecesiyle Balkan dördüncüsü, Merve Kurtoğlu ise 400 metre engellide 1:04.13'lük derecesiyle 7. oldu.

İHA