İki buçuk sezon boyunca formasını giydiği Jagiellonia'dan ayrılarak bir başka Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arvydas Novikovas, yeni takımıyla sözleşme imzalamadan önce Türk kulüplerinden de teklifler aldığını söyledi.

Polonya'da yayım yapan Legionisci adlı internet sitesiyle bir röportaj gerçekleştiren Litvanyalı futbolcu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ailem ve benim için en doğru tercih Legia'ydı. Zira eşim Polonya'da kalmak istiyordu. Legia, her sene şampiyonluğa oynayan büyük bir kulüp. Türkiye'ye 32 yaşına geldiğimde de gidebilirim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler