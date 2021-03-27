Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Arturo Vidal için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Şilili futbolcu Arturo Vidal'in Inter macerası sezon sonu sona erebilir. İtalyan basını lacivert siyahlıların iyi bir teklif gelmesi halinde 33 yaşındaki futbolcunun transferine izin vereceğini yazdı.

Haberde ayrıca, Şilili yıldızın transfer olabileceği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi. Diğer adayların ise Fransız ekibi Marsilya ve Brezilya'dan Flamengo olduğu vurgulandı. Yıldız ismin Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Milano ekibiyle 30 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Menisküs ameliyatı oldu

12 Mart'ta menisküs ameliyatı olan Vidal'in Nisan ayında oynanacak Cagliari veya Napoli maçlarından birinde sahalara dönmesi bekleniyor.