Arturo Mina: Yukarılara oynamak isteyen bir kişiliğim var

Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu ile savunma oyuncusu Arturo Mina, Başakşehir’den puan veya puanlar alacaklarını söyledi.

"Ligin sonuna kadar yukarılarda kalacağız"

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Arturo Mina, Çaykur Rizespor mücadelesinin galibiyeti bulmaları gereken bir maç olduğunu, kendi evlerinde oynadıklarını ve yenerek özgüvenlerinin tekrar yerine geldiğini söyledi. Mina, "1 seneden fazla Sadık’la beraber oynuyoruz. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bu tanımayla beraber birbirimizi daha iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Umarım bu sene de ligin en az yiyen takımı olarak ligi kapacağız. Tabloya baktığımız zaman sadece liderle aramızda 3 puan var. Ben kişilik olarak yukarılara oynamak isteyen bir kişiliğim var. Takım olarak da bunu becereceğimizi düşünüyorum. Liderlik konusunda bir şey söyleyemem ama her zaman ligin sonuna kadar yukarılarda kalacağımızı size söyleyebilirim" diye konuştu.

"Beni en çok zorlayan Gomis’ti"

Gücü ve zekasıyla kendisini en çok zorlayan ve tutması en zor olan oyuncunun Bafetimbi Gomis olduğunu ifade eden Mina, "Biraz önce hocamız da söyledi; zor bir maç bizi bekliyor. Çok zor olacak ama bu hafta içi çok iyi çalışacağız. Yine tablodaki yerimizi korumak için elimizden gelen en iyisini yapacağız bu hafta" şeklinde konuştu.

Tozlu: "Rize galibiyeti bizim için güzel bir moral oldu"

Forvet oyuncusu Eren Tozlu ise Çaykur Rizespor maçının kendi sahalarında yenmeleri gereken bir maç olduğunu belirterek, "2 haftadır kötü bir gidişimiz vardı, aldığımız mağlubiyetler vardı. Kendi sahamızda ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Sıcak hava altında oynadık. Zaman zaman istediğimiz şeyleri yapamadık ama neticesinde güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlerin ardından bizim için güzel bir moral oldu. İnşallah ilerleyen haftalarda bu şekilde devam ederiz" dedi.

"Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum"

Kamp döneminde uzun bir sakatlık dönemi geçirdiğini kaydeden Tozlu, "Bir ameliyat oldum. Ameliyattan sonra da ilk defa resmi bir maça çıktım. Kaldığım süre zarfında elimden geleni yapmaya çalıştım. Tabi şuan maç eksikliğim var. İnşallah ilerleyen haftalarda forma şansı bulduğum sürece bunu da giderip takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"Son vuruşlarda bazı sıkıntılar oluyor"

Eren Tozlu, pozisyona girmekte sıkıntı çekmediklerini ifade ederek, "Son vuruşlarda bazı sıkıntılar oluyor. Bunları da geçen söylediğim gibi; ilerleyen haftalarda zaten bu şansızlıkları kırdıktan sonra goller gelecektir. Önemli olan takımın galip gelmesi ama dediğim gibi; ilerleyen haftalarda bu şansızlıkları kırdığımız zaman inşallah goller de gelir" şeklinde konuştu.

"Puan veya puanlar almaya gidiyoruz"

Bu hafta karşılaşacakları Başakşehir maçını değerlendiren Tozlu, şunları söyledi:

"Bizim için zor bir maç olacak. Başakşehir şuan lider durumda. Puan veya puanlar için gideceğiz. Bu haftadan itibaren de hazırlıklarımıza başladık. İnşallah oradan puan veya puanlar alıp daha sonra içeride oynayacağımız Sivas maçı var. Oradan da iyi bir sonuç alıp milli takım arasına rahat bir şekilde gireriz."

Öte yandan, sakatlığı bulunan sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular taktik çalıştı.