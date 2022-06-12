Artistik jimnastikte 1 altın, 2 gümüş

Artistik jimnastikte, Hırvatista'ın Osijek şehrinde devam eden Dünya Challenge Kupası serisi 2. ayağında dün 5 aletin (erkekler: yer, kulpu beygir, paralel, kadınlar: atlama masası, asimetrik) finalleri yapıldı. 6 sporcumuz serisini sunduğu 7 finalde 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalya elde etti. Yer aletinde başarılı bir seri sunan 23 yaşındaki Adem Asil 14.533 puanla 2.'lik kürsüsüne çıktı. Kariyerinde ilk kez kulplu beygir finalinde mücadele eden Ahmet Önder 13.666 puanla gümüş elde etti. Tokyo 2020'de paralel alette kazandığı olimpiyat 3.'lüğüyle tarihe geçen Ferhat Arıcan, rakiplerinin elemelere oranla daha düşük puan aldığı finalde rahat bir şekilde altın madalyaya uzandı.

Bugün de 7 finalimiz var

Turnuvada bugün sporcularımız 7 finalde madalya arayacak. Ya rışlar TSİ 17.10'da başlayıp, 20.45'e kadar devam edecek. Kadınlarda, Göksu Üçtaş Şanlı (yer aleti), Bilge Tarhan (Denge), erkeklerde de İbrahim Çolak (Halka), Adem Asil (Halka, atlama masası, barfiks) ve Ahmet Önder (Barfiks) mücadele edecek.