Artistik cimnastikte heyecan başlıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na takım kategorisinde ilk 3 ülkeye ve 15 sporcuya kota verecek olan 2022 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası bugün Liverpool'da başlıyor.

Kadın Milli Takımımız'da Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu, Erkek Milli Takımımız'da Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, M. Ayberk Koşak, Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu ülkemizi temsil edecek.

EN BÜYÜK HEDEF TAKIM FİNALİ

Türkiye'nin en büyük hedef takım kategorisinde finalde mücadele etme hakkı kazanarak bir ilki gerçekleştirmek olacak. Elemelerde hem kadın hem de erkeklerde 5. grupta yer alan Türkiye, final biletini almak için serilerini 30 Ekim ve 31 Ekim'de sunacak.

Kadın Milliler, 30 Ekim'de genel tansif ve bireysel alet finali çıkmak için yarışırken, Erkek Milliler 31 Ekim'de takım, genel tasnif ve bireysel alet finalleri için mücadele edecek.