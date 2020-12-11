Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda dün büyükler kategorisinde eleme heyecanı yaşandı. Dünya Şampiyonası'ndaki tarih madalyaların üzerinden 1 yıl sonra yeniden sahne alan 'Tarih Yazarları' unvanlarına yakışır şekilde Avrupa arenasında da sürdürdü. Özellikle koleksiyonda yer almayan 'Takım' halindeki şampiyonluk yaşama hedefiyle mücadele veren Ay-Yıldızlılar elemelerde önemli bir puan alarak bu yolda kürsüye adeta göz kırptı.

2018'de ilk final gelmişti

3 grup şeklinde yapılan elemelerde Türkiye ilk grupta aletlere çıktı. Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'dan oluşan takımımız takım tablosunda 251.594 puan aldı ve zirveye yerleşti. Türkiye'nin ardından Ukrayna, Macaristan, İsrail, Avusturya gibi ülkelerin yer aldığı 2 grupta daha yarışlar yapıldı ancak rakiplerin aldığı puanlar Türkiye'yi zirveden indirmeye yetmedi. Bu sonuçla Millilerimiz, 'Takım' kategorisinde Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez adını finale yazdırmaya başardı. İlk takım finali heyecanı ise 2018 Glasgow'taki şampiyonada yaşanmıştı.

Halka, paralelde ilk sıradayız

Olimpiyat öncesi hazırlık anlamında da önemli bir organizasyon olan Avrupa Şampiyonası'nda bireysel performanslar da göz doldurdu. Karantinaya rağmen iyi bir hazırlık süreci geçiren milli sporcularımız 11 final bileti almayı başardı. Ameliyat olan ve tedavi sürecinden yeni çıkan dünya şampiyonu İbrahim Çolak halkada rakip tanımadı, ilk sıradan finale çıktı.Avrupa 3.'sü Ferhat Arıcan ise özellikle de paralelde inanılmazdı. Zorluk derecesi yüksek ve 15 puana ulaşan milli sporcumuz bu aletin lideri olarak finale kalmayı başardı.

Finali yok ama...

Dünya ikincisi olan Ahmet Önder de takımına puan kazandırmak adına, yarıştığı her alette iyi puanlar çıkardı ve 3 alette finale biletini cebine koydu. Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Aldelrahman Elgamal ilk kez milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi. Şampiyonada genel tasnif finali yapılmayacak ancak 23 yaşındaki sporcunun tüm aletlerde rakiplerini geride bırakıp zirvede yer almaması 'es' geçmemek gerekiyor. Elgamal ayrıca 4 alette final şansı yakaladı. Takımın kaptanı Ümit Şamiloğlu ise favori olduğu barfikste yaşına rağmen başarılı bir seri sundu.

Hatice Yücel