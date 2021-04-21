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Artistik Cimnastik Şampiyonası başlıyor

İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na bugün start verilecek. Pazar gününe kadar sürecek bu turnuvada ülkemizi 10 sporcumuz temsil edecek.

21 Nisan 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Artistik Cimnastik Şampiyonası başlıyor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası heyecanı başlıyor... İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirecek şampiyonaya bugün start verilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, pazar gününe kadar devam edecek turnuvada Türkiye’yi 10 sporcumuz temsil edecek.

İlk 2 gün elemeler olacak

Erkeklerde Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca ve Samet Demir bizleri gururlandırmak için mücadele edecek. Kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, organizasyonda milli formayı giyerek, başarıların peşinden koşacak. Bugün kadın eleme maçlarıyla başlayacak olan şampiyonada yarın erkek eleme müsabakaları oynanacak. 

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