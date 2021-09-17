Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Taner Köse, AA muhabirine, Türk cimnastiğinin son yıllarda elde ettiği başarılarla adını dünyaya duyurduğunu söyledi. Genç sporcuların gün geçtikçe takıma daha iyi adapte olduklarını aktaran Köse, gençlerle birlikte güçlü bir takım haline geldiklerini dile getirdi.

Köse, uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazanmaya başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Artık Avrupa bizden övgüyle söz ediyor. Bu Türkiye ve Türk cimnastiği için gurur verici bir şey. Hiçbir başarı tesadüf değil. Hem Gençlik ve Spor Bakanımızın hem de Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımızın büyük katkısı var. Türk cimnastiği kendini dünyada söz ettirmeye başladı. Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak gibi isimlerle Dünya şampiyonluğumuz, Avrupa şampiyonluğumuz ve olimpiyat madalyamız var."

"Dünya Şampiyonası’na çok iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz"

Japonya’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için hazırlıkların sürdüğünü belirten Köse, "Olimpik takımımız hazırlıklarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Çıta çok yükseldi. Çok heyecanlıyız. Dünya Şampiyonası’na çok iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Japonya’da madalya alıp ülkemizi başarıyla temsil etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köse, Dünya Şampiyonası’nda birçok sporcudan madalya beklediklerini sözlerine ekledi.

"Madalya kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Cem Volkan Yavaş da hem kadınlarda hem de erkeklerde tarihi zaferler yakaladıklarına dikkati çekti. Milli cimnastikçilerin her yıl üzerine koyarak yeni başarılar elde ettiğini ifade eden Yavaş, her organizasyona madalya kazanma hedefiyle çıktıklarını aktardı.

Yavaş, Slovenya ve Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nın ardından Japonya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na gözlerini çevirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nı düzenleyeceğiz. Bu organizasyon, Dünya Şampiyonası için seçme niteliğinde olacak. Bu yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ardından en büyük hedefimiz Dünya Şampiyonası’ydı. Bu organizasyon için hazırlıklarımız sürüyor. Olimpiyatlardan sonra yapılan ilk Dünya Şampiyonası olduğu için bireysel olarak düzenleniyor. Aletlerde madalya kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."