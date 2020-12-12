Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı madalya için mücadele edecek

Mersin'de devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde ilk final bugün takım kategorisinde yaşanacak. Elemelerde 1'i takım, 11'i bireyselde olmak üzere 12 final biletini almayı başaran Türkiye, bugün takım finalinde kürsüde yer almayı başarırsa bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

TRTSpor 2'den yayınlanacak

Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Abdelrahman Elgamal’dan oluşan Milli Takımımız koleksiyonda eksik olan 'Takım' madalyası için boy gösterecek. Tarihinde ikinci kez takım kategorisinde finale kalma başarısı gösteren Ay-Yıldızlılar bugün saat 15.00'ten itibaren aletlerde performansını sergileyecek. Milli Takımımız'ın kürsü mücadelesi TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak. Türkiye, elemelerde, Ukrayna, Macaristan, Avusturya, İsrail gibi rakiplerini geride bırakarak finale lider olarak çıkmayı başarmıştı.



