Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcular 9 final hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'ın başkenti Doha'da devam eden organizasyonda atlama masasında Adem Asil, 14.116 puanla finale kalırken Ahmet Önder de 13.633 puanla yedek finalist oldu.

Paralel bar elemesini Ferhat Arıcan 15.200, Ahmet Önder 14.766 puan alarak ilk iki sırada tamamladı.

Barfikste Ahmet Önder 13.933 puanla finale yükselirken Adem Asil, 10.666 puanla yedek finalist oldu.

Dün yapılan elemelerde yerde Adem Asil ve Ahmet Önder, kulplu beygirde Ferhat Arıcan, halkada İbrahim Çolak ve Ahmet Önder finale kalmayı başarmıştı.

Dünya Kupası'nda alet finalleri yarın ve cumartesi günü yapılacak.

AA