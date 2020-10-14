Artistik Buz Pateni Milli Takımı, Trophy Yarışması’na katılacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, milli takımın Macaristan’da düzenlenecek Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması’na katılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 15-17 Kasım tarihlerinde Budapeşte şehrinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.

Milli Takım kafilesinde, sporcular Başar Oktar, Burak Demirboğa, Güzide Irmak Bayır, Sinem Pekder, Fatma Yade Karlıklı, Ceren Karaş ve Alp Eren Özkan ile antrenörler Tayfun Anar, Manuela Silvia Cristudor, Rana Belkıs Göçmen ve Renk Kemaloğlu yer alıyor.