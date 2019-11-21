Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) iş birliğinde gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup yarışması, 25-30 Kasım tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Avusturya, Bulgaristan, Belarus, Çek Cumhuriyeti, İspanya Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan 176 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye’yi, tek bayanlarda 25, tek erkeklerde 5, buz dansında da 2 çift olmak üzere toplamda 34 sporcu temsil edecek.

Tekler kategorisinde 92, çiftler kategorisinde ise 84 sporcunun yarışacağı organizasyonda 130 antrenör ile kafile başkanı ve takım üyesinden oluşan 306 kişi mücadele edecek.

İstanbul Silivrikapı Buz Pisti’nde 26 Kasım Salı günü başlayacak yarışmalar, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

AA