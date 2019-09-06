Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından uygulamaya alınan 2019-20 Sezonu Hakem Gelişim Programları kapsamında ikinci seminer gerçekleşti. Seminerde, Süper Lig’in ilk 2 haftasında yaşanan önemli pozisyonlar analiz edildi.

Disiplin uygulamaları (2. sarı kartlar ve sarı kart çizgisi), ceza sahası içindeki mücadeleler, elle oynamalar ve maç kontrolü konuları üzerine çalışmalar yapıldı. ‘VAR sisteminde yüksek müdahale çizgisi’ konusundaki çalışmalara devam edildi. Sistemin sadece ‘Açık ve Bariz Hata’ olan pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği vurgulandı. Atak yapan takımın oyuncularının elle gol atması veya atak başlangıç fazında bilerek veya bilmeyerek (kaza ile oynama dahil) elle oynaması ve pozisyonun golle sonuçlanması durumunda, pozisyon artık yoruma açık kabul edilmediğinden (ele temas olması ve bunun VAR tarafından tespit edilmesi) gol iptali kararı, hakemin OFR (sahada inceleme) yapmadan, direk VAR’dan gelen bilgiyle verilecek.

Bu çalışma 6 ay sürecek...

MHK tarafından bu sezon ilk defa uygulamaya konulan Hakem Koçları projesiyle de Hakem Koçları ve seçilen hakemler maç analizi yapıp, koçluk-hakemlik felsefesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu proje 6 ay süresince aynı ekip ile devam edecek ve sonuçları MHK tarafından değerlendirilecek.

Mini yorum - Deniz Çoban

UEFA ve FIFA seviyesine geldi

Bu sayede iki önemli konuya açıklık getirildi.

İlki; daha önce benim de dile getirdiğim üzere; oyuncular, teknik ekip, yöneticiler ve yorumcular tarafından sürekli kullanılan: “En azından VAR’a gidip bir baksaydı!” diye kamuoyunda oluşan yanlış algıya bir kez daha dikkat çekmek istemiş. Bu sene VAR müdahale çizgisinin UEFA ve FIFA normlarına çekildiğini duyurmuş.

İkincisi; elle oynamalarla ilgili...

Sahanın neresinde olursa olsun, ele çarpan bir top ile bir atak başlar ve gider gol olursa, her şartta o gol VAR tarafından iptal edilecek. Yani hakemin, “Gördüm, çarpma var, oyna” dediği pozisyonun devamı gol olursa, az önce verdiği kararı hakem değiştirmek zorunda kalacak.

Bu iki hususla beraber, MHK bugüne kadar yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını açıklamış. Koçluk sistemini hayata geçirmiş.