Artık ‘defansif’ Ersun Yanal!

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Antalyaspor’da yepyeni bir dönem yaşıyor. 11 Kasım 2020’de göreve geldiği kırmızı-beyazlılarda hem oyun aklı hem de taktik sistem olarak silbaştan bir düzen kuran Yanal, ligde çıktığı son 10 maçı kaybetmedi, kupa maçlarıyla beraber yenilmezlik serisi 12’ye yükseldi.

Milliyet'in haberine göre; Daha önce Fenerbahçe’yi Nisan 2014’te şampiyon yapan, Gençlerbirliği’ni ligde ilk 3’e sokup UEFA Kupası’nda son 16 takım arasına yazdıran, Ankaragücü ile ligde ilk 4’e giren tecrübeli teknik adam hücuma yatkın profiliyle özdeşleşmişti.

Ancak Antalyaspor’da bu düzen tamamen değişti. 59 yaşındaki çalıştırıcı için dönüm noktası 29 Aralık 2020’de ligin 15. haftasında oynanan 6-0’lık Hatayspor yenilgisi oldu.

Farklı yenilgi sonrası Yanal tamamen stilini değiştirdi. 5-4-1 gibi katı bir diziliş, tamamen topun arkasına geçen bir takım düzeni ve skoru 0-0’da kilitleyen bir anlayış geldi. Hatayspor hezimeti sonrası ligde ve kupada 12 maçta yenilgi gelmedi, 5 galibiyet 7 beraberlik alındı. Ligde ilk 10’a giren takım, kupada da yarı final yaptı.

Antalyaspor, 3-1 kazandığı Karagümrük maçında bile yüzde 38’e 62 ile topu rakibe bıraktı. Bu süreçte 10 kişi kalınan Galatasaray ve Trabzonspor maçları ile Beşiktaş mücadelesi kaybedilmedi. Hatta son olarak 0-0 biten Başakşehir maçı adeta gündem yarattı. İsabetli şutun atılmadığı maçta Antalyaspor bir kez daha topla oynamada yüzde 38’e 62 ile Başakşehir’in gerisinde kaldı.

Farklı bir Antalyaspor

Ersun Yanal yönetiminde ligde son 10 maçını kaybetmeyen, Türkiye Kupası’nda da yarı finale kalan Antalyaspor’ın istatistikleri de dikkat çekiyor. Savunma futbolunun ağır bastığı, topun rakibe bırakıldığı yeni düzen ortalamalara da yansımış durumda.

İşte Antalyaspor’un ortalamaları:

Topla oynama: Yüzde 40, maç başına gol: 0.9, maç başına korner: 3.7, maç başına pas: Yüzde 80, ikili mücadele: Yüzde 50