Arthur: Ronaldo ile oynayacağım rüya gerçek oluyor

Barcelona ile Juventus'a yeni sezon öncesi Pjanic ile Arthur'un takası konusunda anlaşmıştı. İtalyan devine transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu için imza töreni düzenlendi. Juventus'un stadında gerçekleştirilen törende konuşan Arthur, eski takım arkadaşı Messi'yi kızdıracak bir açıklama yaptı.

Arthur, "Rüya gerçek oluyor, Cristiano Ronaldo ile oynayacağım. Burada olmamın ana nedenlerinden biri Şampiyonlar Ligi kazanmak. Juventus'un projesi son derece iddialı" ifadelerini kullandı.