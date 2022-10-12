Masuaku, Siyah-Beyazlı takımda şu ana kadar gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Başarılı futbolcunun performansı sonrası gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili İngiliz basınında flaş bir haber yer aldı. Ada basınında dün çıkan haberlere göre Arthur Masuaku gelecek sezon West Ham'dan kalıcı olarak ayrılacak. İngiliz temsilcisinde, Masuaku'nun bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Bu noktada Beşiktaş 'ın, yıldız sol bekin bonservisini almaya çalışacağı kaydedildi.

Welinton'un gözü ara transferde

Kara Kartal'da Tayyip Talha'nın transferi sonrasında forma yarışında geride kalan Welinton, bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilmişti. Genç futbolcunun sağ stoper hattındaki yükselişi sonrasında Brezilyalı ismin forma şansı iyice azaldı. Welinton'ın, menajerine devre arasında ayrılık için talimat verdiği ve şimdiden kulüp bulmasını istediği bildirildi.







