Artem Kravets: Takıma katkıda bulunmak istiyorum

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, kendisini şu an çok iyi hissettiğini söyledi.

"Takıma katkıda bulunmak istiyorum"

Sakatlıklardan dolayı takıma faydalı olamadığını dile getiren Kravets, şöyle konuştu:

"Fiziksel ve mental açıdan çok iyiyim. Takıma ve arkadaşlarıma olabildiğince katkıda bulunmak istiyorum. Dışarıda tabii ki bazı problemler olabilir, bunlar futbolun doğasında var. Çoğu kulüp bunu yaşıyor ama biz bu problemleri düşünmüyoruz. Bizim asıl odaklandığımız yer, asıl meselemiz saha içi. Biz sahaya çıktığımız zaman her şeyi kenara bırakıp futbola odaklanıyoruz. Taraftarlarımız için oynuyoruz. Stada geldiklerinde onlara hep hediyeler, galibiyetler sunmak istiyoruz. Bizim işimiz bu. Onları stada davet ediyorum ve coşkuyu yaşamalarını istiyorum. Kesinlikle 3 puanı alacağımıza inanıyorum."



