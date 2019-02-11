Artem Kravets seriye bağladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets form grafiğini her geçen hafta daha da artırıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Kadir Has Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımına 3 puanı getiren golü atan Artem Kravets, hem oyun hem gol performansını yukarıya çekiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2.sezonunu yaşayan 29 yaşındaki forvet, Türkiye Kupası'nda attığı 3 golden sonra lig maçlarında da golleri sıralamaya başladı.

Yeni Malatyaspor deplasmanında takımının tek golünü atan Artem Kravets, Fenerbahçe maçında da golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Geçen sezonun devre arasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 gol atan forvet oyuncu, "Kayserispor'a başarılı olmak ve katkı sağlamak için geldim. Önceden fazla forma şansı bulamıyordum. Hikmet hoca ile daha çok dakika alıyorum. Oynadıkça daha da çok gol atacağıma inanıyorum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim" yorumu yaptı.

İHA