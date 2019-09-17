Artem Kravets çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde belinden ameliyat olan Artem Kravets dün takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

2019-2020 sezonu öncesi antrenmanda kaleci Eray İşçan ile çarpışarak sakatlanan ve kamp çalışmalarında yer almadı. Artem Kravets, geçtiğimiz günlerde belindeki ağrıların artması sonrası bıçak altına yattı. Ameliyatın ardından dün hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalara başlayan Kravets'in ne zaman sahalarda döneceği ise belirsizliğini koruyor.

İHA