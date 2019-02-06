Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg ile kozlarını paylaşacak.

Zenit'in Rus Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki santrforu Artem Dzyuba'dan Sarı Lacivertliler ile ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalar geldi.

Rus basınına önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmaları değerlendiren yıldız isim, Fenerbahçe'yle ilgili olarak şu yorumları yaptı:

"Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok aktif olduğunu gördüm. Elbette Victor Moses'ın transferini de duydum. Dolayısıyla İstanbul'da bizi kolay bir maç beklemiyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler