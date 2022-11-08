Artem Dovbyk gelişmesi: Ukraynalı gazeteci açıkladı

Sezon başında golcü arayan Süper Lig devleri, Ukrayna'nın yıldız isimlerinden Artem Dovbyk'in peşinde düşmüştü. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı liglerin oynanmadığı Ukrayna'da birçok oyuncu Avrupa liglerine transfer oldu.





Ukrayna'da takımından ayrılmak istemeyen oyuncular ise, kendilerini hazır tutmak için çeşitli Avrupa kulüplerinin yolunu tutmuştu.

Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en iyi golcülerden biri olarak gösterilen Dovbyk'e de başta Türkiye ve İtalya olmak üzere birçok teklif yapılmıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Dnipro ile olan sözleşmesi Aralık 2023'de sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilgili son günlerde yine çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlamıştı. Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Ukraynalı golcünün takımda kalma ihitmalinin gittikçe güçlendiği öğrenildi.

Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Ihor Tsyhanyk'e göre, Dnipro, 25 yaşındaki oyuncu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı.





Nicola Ventola'nın Spartak Moskova'ya Attığı Serbest Vuruş Golü

DNIPRO LİDER

Savaş nedeniyle ara verilen Ukrayna Ligi yeniden oynanmaya başladıktan sonra takımlar 10'ar kez ligde sahaya çıktı.

Oynadığı 10 maçta 28 puan toplayan Dnipro liderlik koltuğunda yer alıyor. 10 maçın tamamında forma giyen Artem Dovbyk ise, lig ve Avrupa'da sahaya çıktığı 18 maçta 11 kez gol sevinci yaşarken, üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.