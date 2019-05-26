22 yıl boyunca görev yaptığı Arsenal'dan geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılan Arsene Wenger, o gün bugündür takım çalıştırmıyordu. Ada basını ise dünyaca ünlü Fransız teknik adamın geleceğiyle ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Goal.com'un İngilizce edisyonu, 68 yaşındaki hocanın Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'den teklif aldığını yazdı.

Haberde Wenger'e yıllık 4 milyon euro'dan 2,5 senelik bir teklif yapıldığı ifade edilirken Fransız teknik adamın geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte "Futbola kesinikle geri döneceğim." ifadeleri de hatırlatıldı. Wenger, Kobe'nin teklifini kabul ettiği takdirde Andres Iniesta, David Villa ve Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski'yle birlikte çalışacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler