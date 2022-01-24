Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, Paris Saint-Germain'de sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza giren yıldız futbolcu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre PSG'nin Fransız futbolcu ile henüz sözleşme uzatma görüşmelerinde aşama kaydedememesi ile ilgili olarak teknik adam, "Zaman PSG'nin aleyhine işliyor. Bir oyuncuyla sözleşme yenilemeye çalıştığınızda, tecrübelerime göre, görüşmeler ne kadar uzun sürerse, anlaşmaya varabilmek o kadar zor oluyor. PSG'nin Mbappe ile sözleşme uzatmasını bir buçuk yıldır bekliyorum. PSG'nin oyun tarzının en vazgeçilmez oyuncusu. Ancak çok az zaman kaldı ve bugün futbolcu istediği yere imza atmakta özgür" dedi.

"180 milyon Euro, PSG için bile büyük bir miktar"

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in, Mbappe için yapmış olduğu teklifi kabul etmemesine de değinen Wenger, "PSG, Real Madrid'den sağlam bir teklif aldıkları bir durumdaydı. 180 milyon Euro, PSG için bile çok büyük bir miktar. Bu parayı reddettiklerinde kendi kendilerine 'Harika bir sezon geçirmeliyiz, elimizde Messi var ve Mbappé'yi kaybetmeyi göze alamayız, yoksa onu kalmaya ikna etmeyi başaracağız' demiş olmalılar." sözlerini dile getirdi.

Paris Saint-Germain iddiaları

1996-2018 yılları arası Premier Lig ekibi Arsenal'i çalıştıran Fransız teknik direktör Arsene Wenger, şu anda FIFA'da gelişim direktörlüğü görevini yürütüyor. Tecrübeli teknik adamın, sezon sonu Mauricio Pochettino'nun takımdan ayrılması halinde PSG'nin başına geçeceği iddia ediliyor.

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