Arsene Wenger bombası! Başkanla görüştü...

22 yıl boyunca görev yaptığı Arsenal'dan geçtiğimiz sezon ayrılan Arsene Wenger hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan haberde 69 yaşındaki teknik adamın geçtiğimiz hafta Paris Saint Germain'in başkanı Nasser al-Khelaifi ile çok kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Habere göre Wenger ile ülkesi Katar'da düzenlenen WTA turnuvasında bir araya gelen Khelaifi, Fransız hocaya kulübün sportif direktörü Antero Henrique'den memnun olmadığını söyledi.

Bu durum, Wenger'in PSG'nin sportif direktörlüğüne getirilebileceği şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler