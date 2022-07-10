Manchester City'den Gabriel Jesus'u renklerine bağlayan Arsenal, transferde rotasını bu sefer Chelsea'ye çevirdi.

Daily Star'da yer alan habere göre Arsenal, Chelsea'nin 31 yaşındaki Fransız orta sahası N'Golo Kante'yi transfer etmek istiyor.

Mikel Arteta istiyor

Gelecek sezon zirve mücadelesi vermek isteyen Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, orta sahaya birinci sınıf ve savunma yeteneği ön plana çıkan bir takviye istiyor. Londra ekibinde bu profile uygun olarak Kante gündeme geldi.

Chelsea'de kilit rolde

Takımı ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Fransız yıldız, Thomas Tuchel'in planlarında ise kilit rolde yer alıyor. Chelsea'nin olası bir transfer teklifine nasıl yaklaşacağı ise henüz belirsiz.

Manchester United da devrede

Manchester United da deneyimli orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor. Ancak teknik direktör Erik ten Hag'ın önceliği Barcelona'dan Frenkie de Jong olmaya devam ediyor.







