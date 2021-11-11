Premier Lig'de sezona üst üste 3 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan ancak oynadığı son 8 maçını kaybetmeyerek iyi bir form grafiği yakalayan Arsenal, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, transferdeki ilk hedefleri Dusan Vlahovic'ten olumlu geri dönüş alamayınca rotasını Juventus'ta forma giyen Dejan Kuluveski'ye çevirdi.

21 yaşındaki genç futbolcu ile Arsenal'in yanı sıra Premier Lig ekibi Tottenham da ilgileniyor.







