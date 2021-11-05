Arsenal, Fiorentina'da forma giyen golcü futbolcu Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için İtalyan kulübü ile görüşmelere başladı.

Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Arsenal 21 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için Fiorentina ile olumlu bir ön görüşme gerçekleştirdi. İtalyan kulübünün bonservis talebinin ise 80 Milyon Euro civarı olduğu iddia edildi.

Ancak aktarılanlara göre her ne kadar iki kulüp arasında görüşmeler olumlu yönde gidiyor olsa da futbolcu ve menajeri teklife temkinli yaklaşıyorlar ve acele etme niyetinde değiller.

Bu sezon Fiorentina'da oldukça başarılı bir performans gösteren Vlahovic, çıktığı 12 karşılaşmada 10 gol ve 1 asistlik katkı vermiş durumda.



