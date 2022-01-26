Son zamanlarda tuttuğu formla Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen Arsenal forvet transferine odaklanmışken, teknik direktör Mikel Arteta’nın orta saha oyuncusu talebi sonrası bu bölgeye de oyuncu bakılmaya başlandı. Granit Xhaka kritik maçlarda yaptığı hatalarla gözden düşerken aynı zamanda oyuncunun Roma’ya transferi de gündemde. Xhaka takımdan ayrıldığı takdirde o bölgeye çok daha sağlam bir oyuncu almak isteyen Arteta Wolves’un bu sezonki çıkışında büyük katkı sağlayan Ruben Neves’i istedi.

Wolves Portekizli oyuncu için yaklaşık 45 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ederken, bu bedeli oldukça yüksek bulan Arsenal pazarlıkları sürdürüyor. Wolves ile anlaşılamadığı takdirde Arsenal’ın diğer planı ise Juventus’un Brezilyalı oyuncusu Arthur Melo’yu kadroya kazandırmak. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasıyla Neves’e göre daha düşük bir bedelle bu transferi bitirebilir.