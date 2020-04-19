Mirror'ın iddiasına göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Valencia forması giyen Rodrigo'yu kadroya katmak istiyor.

Arsenal'de Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon itibariyle sona erecek olması ve takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle alternatifler üzerinde durulmaya başlandı.

Alexandre Lacazette'in de olası bir Atletico Madrid transferi, Arsenal'in hücum hattına zarar verebilir.

Bu doğrultuda teknik direktör Mikel Arteta, 29 yaşındaki Rodrigo'yu öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Valencia'nın sahibi Peter Lim de takımda planladığı bazı değişikliklerden dolayı Rodrigo'nun gidişine izin verebilir.

İspanyol oyuncunun mevcut kontratında 110 milyon Pound'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.



