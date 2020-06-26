İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Porto'dan Danilo Pereira oldu.

ESPN'e göre İngiliz ekibi, Porto'nun başarılı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Porto ile olan sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olmasına rağmen Portekiz ekibinin Danilo'yu 20 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti karşılığında satmaya hazır olduğu belirtiliyor. Oyuncunun haftalık 48 bin Pound'luk maaşının da Arsenal adına sorun teşkil etmeyeceği belirtiliyor.

Avrupa'da transfer döneminin resmen başlamasının ardından Danilo'nun menajeri ile görüşmelerin başlayacağı aktarılmakta.